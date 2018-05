Anzeige

Bergstraße/Darmstadt.Die Eigentümerfamilien des Darmstädter Pharmakonzerns Merck haben sich zum Unternehmen bekannt. „Die Familie steht fest hinter Merck“, sagte Frank Stangenberg-Haverkamp, Vorsitzender des Vorstands der E- Merck KG, in der die 266 Familiengesellschafter ihre Anteile gebündelt haben. In einem Vertrag seien diese bis zum Jahr 2030 an das Unternehmen gebunden.

Gleichwohl würde sich die Familie, „wenn sich die Gelegenheit ergibt, langfristig besser aufgestellt zu sein, ihren Anteil von 70,3 Prozent weiter abschmelzen“, so Stangenberg-Haverkamp bei einem Pressegespräch zum Festakt anlässlich des 350. Firmenjubiläums, zu dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel vorbeischaute. Dann könne man Fremdaktionäre zur Finanzierung aufnehmen. Die Bereitschaft, den Anteil abzusenken, sei da. „Man soll nie nie sagen, aber derzeit gibt es keine Pläne“, machte er klar. mir