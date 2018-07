Anzeige

Bergstraße.Die SPD Bergstraße lädt wieder zu ihrem Familientag ein. Die Sozialdemokraten feiern am Sonntag, 18. August, mit Mitgliedern, Freunden und interessierten Gäste aus dem gesamten Kreisgebiet in Viernheim. Los geht es um 11 Uhr in und um die Feierabendhalle (Am Vogelpark).

Vor allem Familien mit Kindern erwartet ein buntes Programm: Kinderclown Mister Kunterbunt wird für gute Stimmung sorgen, eine Hüpfburg, eine Popcornmaschine und Kinderschminken werden ebenso angeboten. Dazu gibt es zarte Steaks und knackige Würstchen sowie kalte Getränke und nachmittags eine große Auswahl an Kaffee und Kuchen. Ebenso gibt es zur Untermalung des Tages Livemusik. Gegen 12 Uhr erfolgt eine kurze offizielle Eröffnung durch die SPD.

„Wir freuen uns in Zusammenarbeit mit der Viernheimer SPD auf einen Familientag für alle Generationen in entspannter Atmosphäre“, schreibt die Partei in ihrer Einladung abschließend. red