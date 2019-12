Familienzentrum Bensheim sucht dringend neue Räume

Bergstraße.Mit massiv feuchten Räumlichkeiten hat das Familienzentrum Bensheim in der Hauptstraße 81 zu kämpfen. Im Sommer wurde Nässe im Keller festgestellt, die jetzt ins Erdgeschoss hochzieht, so dass die Zimmer dort nicht mehr genutzt werden können. Der Eigentümer – die Stiftung Heilig-Geist-Hospital Bensheim – wurde bereits tätig, um die Lage zu analysieren. Jetzt sucht das Familienzentrum eine neue Bleibe in der Innenstadt mit mindestens 500 Quadratmetern, damit die Elterncafés, die Sprachkurse, die Familienbildungsangebote, die Tageselternbörse und die Großtagespflege problemlos weiter betrieben werden können. „Wenn das Haus grundlegend saniert werden muss, dann müssen wir ausziehen und wissen nicht wohin. Das ist unsere Not“, so die die engagierte Vorsitzende des Vereins Familienzentrum, Birgit Siefert, die natürlich die Innenstadtlage bevorzugt. „Da wir zur Belebung der Innenstadt beitragen wollen,“ betonten sie und Geschäftsführerin Katharina Naegele gestern. Eile ist geboten, so dass man jetzt auf die vorhandene Situation öffentlich aufmerksam machte. Am Haus haben die Mitarbeiterinnen, die dann auch Büros brauchen, ein großes Transparent aufgehängt in der Hoffnung, dass baldige Hilfe kommt, denn der im Ärztehaus angebotene Raum im Obergeschoss reicht bei weitem nicht für das Familienzentrum aus. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.12.2019