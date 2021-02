Farbschmierereien auf Wahlplakat

Darmstadt-Dieburg.Weil Unbekannte sich an einem Wahlplakat in der Odenwaldstraße zu schaffen gemacht haben, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen meldeten am Freitagabend (19.2.), gegen 18.40 Uhr, das mit schwarzer Farbe beschmierte Wahlplakat. Darunter befand sich unter anderem ein Hakenkreuz. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf weitere Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamten des polizeilichen Staatsschutzes nehmen die sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.02.2021