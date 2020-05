Fast alles in Ordnung bei Kontrollen

Südhessen.Nur wenig zu beanstanden gab es für Polizeikräfte bei Motorradkontrollen am Wochenende im Odenwald, an der Bergstraße und im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Insgesamt 121 Motorradfahrer überprüften Polizisten am Freitag (22.) und Sonntag (24.) unter anderem im Bereich Michelstadt-Vielbrunn, in Oberzent und Ober-Beerbach. Für zwei Biker war die Fahrt nach der Kontrolle jedoch zu Ende. Aufgrund der Unterschreitung der Mindestprofiltiefe an beiden Reifen wurde ihnen Weiterfahrt untersagt. Die Fahrer aus dem Kreis Heilbronn und dem Main-Tauber-Kreis mussten sich abholen lassen.

Zwei weitere Biker müssen sich nach der Kontrolle in Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten. Einsatzkräfte hatten unzulässige Luftfilter und Fußrasten an ihren Maschinen festgestellt, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte.

Ein weiterer Motorradfahrer muss zudem mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Polizeistreifen hatten bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 460 in Hüttenthal festgestellt, dass er zu schnell unterwegs war. Am Ende standen 21 km/h zu viel zu Buche, teilt die Polizei mit. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.05.2020