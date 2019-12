Feiertage im Kinderheim

Bergstraße.Weihnachten ist ein Familienfest. Doch was wird aus dem Fest der Feste, wenn das Familienleben nicht intakt ist? Dieser Frage gingen Landrat Christian Engelhardt und die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz im Rahmen ihrer Weihnachtstour nach. Im Kinder- und Jugendheim „Haus am Höllberg“ in Bensheim gewährten ihnen Lothar Müller-Wimmer, der geschäftsführende Leiter der Einrichtung, und Alexander Kinz, der pädagogische Leiter des Hauses, interessante Einblicke in den Alltag der Bensheimer Einrichtung, das insgesamt Platz für 14 Kinder und Jugendliche bietet.

Rund um die Uhr für die Kinder da

Das Haus am Höllberg wird vom Verein für Kinderhauserziehung betrieben, der Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bietet, die für eine bestimmte Zeit nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können. Hier werden die Mädchen und Jungen in familienähnliche Strukturen betreut. Pädagogen und Betreuer sind rund um die Uhr für sie da.

Auch im Haus am Höllberg wird dem Wandel der Jahreszeiten, den entsprechenden Festen und besonders dem Weihnachtsfest große Bedeutung zugemessen. So wird das Haus nicht nur entsprechend des Jahreslaufes geschmückt. Die Betreuer, die im Haus tätig sind, feiern auch alljährlich ein Weihnachtsfest mit Tannenbaumschmücken, Festessen und Geschenken mit „ihren“ Kindern und Jugendlichen – wenn auch nicht am Heiligen Abend. Denn diesen Tag verbringen die meisten jungen Bewohner des Heimes bei ihren Herkunftsfamilien.

Alltag in strukturierten Bahnen

„Ich freue mich sehr zu hören, dass auch die Kinder und jungen Erwachsenen, die hier leben, die Weihnachtstraditionen kennenlernen und leben können“, erklärte Landrat Engelhardt bei seinem Besuch. „Noch mehr freut es mich, dass wir hier sehen konnten, in welch strukturierten Bahnen der Alltag hier organisiert ist und harmonisch vonstattengeht.“

„Wir sind dankbar dafür, dass man hier offenkundig viel unternimmt, um den jungen Menschen eine schöne Weihnachtszeit zu bereiten“, betonte Diana Stolz, die als Dezernentin unter anderem für das Jugendamt zuständig ist.

Engelhardt und Stolz dankten zum Abschluss ihres Besuches, der mit einem Rundgang durch das Haus ausklang, vor allem für die positiven Einblicke, die sie bei dem Besuch der Bensheimer Einrichtung erhielten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.12.2019