Festnahme an der Raststätte

Bergstraße.Einen 22-Jährigen und seinen 23 Jahre alten Mitfahrer konnten Polizeibeamte am Sonntagnachmittag (27.) nach einer Verfolgungsfahrt an der Bensheimer Autobahnraststätte an der A 5 festnehmen.

Beamte der Polizeistation Bensheim hatten gegen 16.40 Uhr beabsichtigt, in der Schwanheimer Straße den Wagenlenker eines Mercedes zu kontrollieren. Der Mann reagierte auf die Signale nicht und

...