Festnahmen nach Fahrrad-Diebstählen

Bensheim/Darmstadt.Nach Fahrraddiebstählen haben Polizeikräfte am Dienstag in Darmstadt und Bensheim insgesamt drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Gegen 10.45 Uhr verständigten Zeugen in Darmstadt auf dem Platz der Deutschen Einheit die Polizei und meldeten einen Mann, der sich an einem dort angeschlossenen Rad zu schaffen machte. Sie konnten beobachten, wie er das Schloss gewaltsam knackte und anschließend mit dem Mountainbike davonfuhr.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeistreifen den Beschriebenen – einen 40 Jahre alten Mann – in der Rheinstraße fest und stellten das Fahrrad sicher. Der Festgenommene, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Auch in Bensheim klickten gegen 14.50 Uhr die Handschellen, nachdem ebenfalls Zeugen die Polizei gerufen hatten. Ein 49 Jahre alter Mann und seine 43-jährige Begleiterin waren dabei beobachtet worden, wie sie sich mit einem Bolzenschneider an zwei Fahrrädern am Amersham-Platz zu schaffen machten.

Das Duo wurde von einer sofort herbeigeeilten Streife gestellt und festgenommen. Die beiden Velos wurden von den Beamten sichergestellt und Strafanzeige gegen den Zwingenberger und die Bensheimerin erstattet. pol

