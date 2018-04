Festspiele so musikalisch wie noch nie

Vor der neuen Spielzeit der Heppenheimer Festspiele wurde gestern das Programm im Rahmen eines Pressegesprächs präsentiert. Unser Bild zeigt von links Schauspieler Delio Malär (spielt Paul McCartney in „Backbeat“), Jasmin Wagner (die als Sängerin namens „Blümchen“ in den 1990er Jahren einige Hits gelandet hatte und jetzt die Rolle der Gabriella in „Wie im Himmel“ spielt), Intendantin Sabine Richter und Peter Offergeld, Leiter des Festspielpartners Hamburger Gastspielmanagement.

© Funck