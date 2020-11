Feuer am Elfenbeinmuseum und am Sportpark in Erbach

Odenwald.Am Freitagabend (06.11.) wurden in Erbach/Odw. zwei Feuer auf dem Vorplatz des Elfenbeinmuseums und auf dem Schulgelände am Sportpark gemeldet, die jetzt die Kriminalpolizei beschäftigten.

Gegen 19 Uhr verständigten Zeugen Feuerwehr und Polizei und gaben an, dass am Elfenbeinmuseum ein größerer Busch brennen würde. Dieser brannte komplett ab, ein Übergreifen der Flammen wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Erbach verhindert. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme gab ein weiterer Mitteiler an, dass vier dunkel gekleidete Jugendliche und ein Mädchen vom Brandort in Richtung der Sportplätze geflohen seien. Eine Fahndung nach der Gruppe verlief ohne Erfolg.

Etwa eine Stunde später wurden Feuerwehr und Polizei zur Schule am Sportpark gerufen. Hier hatten Spaziergänger auf dem Schulgelände brennendes Papier wahrgenommen und das Feuer selbstständig gelöscht. Die Feuerwehr musste nicht weiter eingreifen.

Die Erbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und vermutet einen möglichen Zusammenhang. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.11.2020