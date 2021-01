Feuer in leerstehendem Haus / Schlafender gerettet

Pfungstadt.Ein Brand in einem leerstehenden und unbewohnten Haus im Bereich der Grenzallee in Pfungstadt hat am Freitagnachmittag (22.01.) Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 15.20 meldete die Rettungsleitstelle eine

Rauchentwicklung aus einem dortigen Anwesen. Der Rauch ziehe auch in Richtung der Bundesstraße 3. Umgehend wurden Streifen hinzugezogen und eine Rundfunkwarnmeldung ausgestrahlt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das

Feuer aus bislang noch unbekannten Gründen im Eingangsbereich des Gebäudes ausgebrochen war. Aus dem Inneren konnte die Feuerwehr einen schlafenden 21-Jährigen bergen. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, war stark alkoholisiert (2,68 Promille), blieb aber sonst unverletzt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens und die Hintergründe des Brandes stehen noch nicht fest.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.01.2021