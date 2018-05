Anzeige

Lampertheim.Durch einen schweren Brand ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Hinterhaus in der Lampertheimer Schwalbenstraße völlig zerstört worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 100 000 Euro. Bewohner wurden nicht verletzt. Ein Feuerwehrmann zog sich bei den Löscharbeiten eine Blessur am Bein zu. Was den Brand verursacht hat, ist derzeit noch unklar.

Der 87-jährige alleinlebende Hausbewohner hatte nach Auskunft der Polizei das Feuer gegen 0.30 Uhr selbst bemerkt und das Gebäude unverletzt verlassen können. Ebenso sein Sohn, der gerade zu Besuch war. Beide kamen für die Nacht bei Verwandten im angrenzenden Vorderhaus unter. Dieses und die umliegenden Häuser blieben unbeschädigt.

„Der Brand muss sich rasend schnell ausgebreitet haben“, vermutet Stadtbrandinspektor Klaus Reiber. Die Rauchmelder im Haus hätten funktioniert; die Feuerwehr alarmiert hätten aber wohl Bewohner eines benachbarten Hochhauses. Als die ersten Einsatzkräfte sieben Minuten später eintrafen, hätten bereits sämtliche Wohnräume in Flammen gestanden, so Reiber. Daher auch der hohe Sachschaden.