Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Wald-Michelbach.In der Scheffelstraße in Wald-Michelbach hat die Freiwillige Feuerwehr am Freitagnachmittag Schlimmeres verhindert. Um 15.13 Uhr hatte die Leitstelle einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwar nicht in der Küche brannte, dafür aber auf der Terrasse und unter dem Dach. Nach Angaben eines Bewohners befand sich auf der Terrasse ein Holzstoß,

...