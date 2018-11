Fiat Punto in Brand gesetzt

Rimbach.Ein Fiat Punto wurde Ermittlungen der Polizei zufolge am frühen Sonntag (18. November) wohl vorsätzlich in der Staatsstraße in Rimbach in Brand gesetzt. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene finanzielle Schaden bei 800 Euro. Die Kriminalpolizei (K 10) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

