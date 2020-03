Film über das richtige Verhandeln

Bergstraße.„Frauen wollen mehr und Frauen wollen verhandeln“, da sind sich die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Bergstraße sicher. „Es ist ein Mythos, dass Frauen nicht verhandeln wollen.“ Genau darauf soll das diesjährige Kampagnenmotto „Auf Augenhöhe verhandeln – wir sind bereit“ des Equal Pay Day am Dienstag, 17. März, aufmerksam machen.

An diesem internationalen Aktionstag wollen die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Bergstraße über die Lohnlücke zwischen den Gehältern von Männern und Frauen aufklären und zu Diskussionen anregen. Dazu laden die Organisatorinnen alle Interessierten zur traditionellen Filmvorführung ab 19 Uhr in den Bensheimer Luxor-Filmpalast ein.

Der Film „Die Friseuse“ wird um 19.30 Uhr beginnen. Er erzählt die Lebensgeschichte von Kathi, die lernen muss, wie sie richtig verhandelt und sich durchsetzt: Nachdem Kathi ihren Mann und die gemeinsame Tochter verlassen hat, kehrt sie zurück in ihr ehemaliges Zuhause – eine Plattenbausiedlung im Berliner Osten. Die Trennung macht der Friseurin sehr zu schaffen. Als sie eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erhält, schöpft sie neue Hoffnung. Kathi erhält jedoch trotz bester Referenzen eine Absage, da sie „nicht ästhetisch genug“ sei. Die Friseurin hat daraufhin genug und beschließt, sich mit einem eigenen Geschäft selbstständig zu machen – und sei es mit der Hilfe illegaler Einwanderer.

Alle Interessierten erhalten im Luxor-Filmpalast Bensheim (Berliner Ring 26) Karten im Vorverkauf. Der reguläre Eintritt, in dem ein Glas Sekt enthalten ist, beträgt acht Euro, Frauen zahlen nur sechs Euro. „Wir wollen Frauen damit einen Rabatt von circa 21 Prozent gewähren, was dem aktuellen Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen entspricht“, so die Veranstalterinnen.

Der Equal Pay Day markiert symbolisch den geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied, der in Deutschland laut Statistischem Bundesamt aktuell 21 Prozent beträgt. Nach 77 Tagen sind 21 Prozent des aktuellen Jahres vergangen, daraus ergibt sich das Datum des Equal Pay Day am 17. März. Bekämen Männer und Frauen den gleichen Stundenlohn, dann stünde der 17. März für den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten müssten, während Männer schon ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden. red

