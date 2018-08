Finanzcrash verhindern

Bergstraße.DGB Heppenheim und Attac Bergstraße laden zur Lesereise von Peter Wahl ein: Wie kann der Finanzcrash 2.0 verhindert werden?

Wahl liest aus dem neuen Buch von Isabelle Bourboulon „Kommt der Finanzcrash 2.0?“ am Freitag, 7. September, 19 Uhr, im Marstall des Kurmainzer Amtshofs (Amtsgasse 5) in Heppenheim.

Isabelle Bourboulon ist eine französische Journalistin auf dem Fachgebiet Wirtschaft und Unternehmen. Das Buch ist ein internationales Gemeinschaftsprojekt und erscheint in Französisch, Englisch, Spanisch und jetzt im August in Deutsch. Die Übersetzung stammt von Peter Wahl, weshalb er das Buch auf seiner Lesereise durch Deutschland vorstellt.

„Nur wenige Reformen“

Die Finanzkrise 2008 war die schlimmste ihrer Art seit der großen Depression 1928. Sie war der Auslöser der Euro-Krise und ist mitverantwortlich für die politische Instabilität in vielen Ländern. „Die wenigen und mageren Reformen nach der Krise hatten geringe Wirkung. Inzwischen sind die EU und die Trump-Administration sogar wieder dabei, die Reformen zurückzudrehen“, schreiben DGB und Attac in ihrer Einladung.

Darin heißt es weiter: „In allgemeinverständlicher Sprache werden Ursachen der Krise aufgezeigt und welche Schritte zur Vermeidung weiterer Krisen bisher unternommen wurden. Die bis heute andauernden gesellschaftlichen Auswirkungen werden aufgezeigt. Politische, soziale und demokratierelevante Dimensionen der Finanzwirtschaft werden beleuchtet. Ausführlich werden Alternativen zum ’großen Kasino’ aufgezeigt. Dabei geht es um relativ einfach machbare Reformen, aber auch um weitreichende alternative Zukunftsvorstellungen für das Finanzsystem, das im Interesse der Allgemeinheit funktionieren sollte.“

Die Krise in der Türkei

Durch die Krise in der Türkei sei dieses Thema wieder hoch aktuell: Erneut steige die Wahrscheinlichkeit einer Bankenkrise. „Türkische Banken und Unternehmen haben fast 470 Milliarden Dollar Auslandsschulden, die in Dollar oder Euro zurückgezahlt werden müssen. Durch den Verfall der türkischen Lira wird dies nahezu unmöglich. Vor allem Banken aus Spanien, Italien und Frankreich sind in der Türkei tätig. In kleinerem Umfang auch Deutsche Bank und Commerzbank. Ein Bankenkollaps würde wiederum die gesamte EU erschüttern.“

Peter Wahl ist Vorstandsvorsitzender der Nichtregierungsorganisation Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung (WEED) und dort Leiter des Arbeitsbereiches Finanzmärkte. Er war 2001 Gründungsmitglied von Attac Deutschland. Er schrieb mehrere allgemeinverständliche Bücher, die sich kritisch mit dem Finanzsystem auseinandersetzen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.08.2018