Finanzminister spricht in Viernheim

Bergstraße.Der städtische Haushalt ist nach großen Kraftanstrengungen mittlerweile auch in Viernheim gesundet. Hessenweit hätten, so CDU-Landtagsabgeordneter Alexander Bauer, die Entschuldungsprogramme „Schutzschirm“ und „Hessenkasse“ zur Konsolidierung beigetragen.

Der Kommunale Finanzausgleich sei mittlerweile auf einen Höchststand von über fünf Milliarden Euro angewachsen. Durch Bund und Land gespeiste Konjunkturprogrammen konnten zusätzlich Projekte vor Ort realisiert werden. „Die Kommunen sind finanziell gesundet“, findet Bauer.

Seit 2010 im Amt

Auf seine Einladung hin informiert Hessens Finanzminister Thomas Schäfer am Dienstag, 16. Oktober, 20 Uhr, im Nebenzimmer der Bürgerhausgaststätte in Viernheim über „Starke Kommunen in einem erfolgreichen Hessen“.

Schäfer ist in Biedenkopf aufgewachsen. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann folgte ein Studium der Rechtswissenschaften. Von 2005 bis 2009 war Schäfer Staatssekretär im Hessischen Ministerium der Justiz unter Minister Jürgen Banzer.

Nach der vorgezogenen hessischen Landtagswahl 2009 wurde er zum Staatssekretär im Hessischen Ministerium der Finanzen ernannt und ist seit 2010 hessischer Finanzminister. red

