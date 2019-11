Flames ohne Losglück

Bensheim.Der Samstag lief nicht besonders gut für die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach. Zunächst kassierten die Flames gegen Bayer Leverkusen mit 27:30 (8:14) vor 850 Zuschauern die erste Heimniederlage in dieser Saison, anschließend trug die in der Weststadthalle durchgeführte Auslosung für das Viertelfinale im DHB-Pokal nicht zur Aufhellung der Stimmung bei. Die HSG muss in der

...