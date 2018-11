Flames verpassen die Sensation

Bensheim.Das war bitter: Nach einer starken ersten Hälfte und viel Kampfgeist in der Schlussphase, mussten sich die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach am Samstagabend FrischAuf Göppingen doch noch mit 28:29 (15:10) geschlagen geben. Wie begossene Pudel saßen die Flames-Spielerinnen nach der Schlusssirene auf dem Parkett der Weststadthalle, während sich Göppingen von den mitgereisten Fans feiern ließ.

Waren die Bensheimerinnen vor dem Spiel noch krasser Außenseiter, überwiegt nun die Trauer über mindestens einen verschenkten Punkt. Vor 1020 Zuschauern ging die HSG mit einem Doppelpack von Lisa Friedberger mit 2:1 (3.) in Führung und baute diese über 5:2 (9.) auf 8:4 (13.) aus. Das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm hatte auf die eher offensiv ausgerichtete Gäste-Deckung immer die passende Antwort parat und spielte technisch und taktisch stark. Göppingen hingegen wirkte fast schon lethargisch, es war kaum zu glauben, dass diese Mannschaft mit 12:4 Punkten und Tabellenplatz vier soweit vor den Flames – Drittletzter mit 4:12 Zählern– platziert ist. Und daran änderte sich auch nichts bis zur Pause, beim 15:10 rieben sich viele Zuschauer in der Weststadthalle verwundert die Augen, der große Coup schien in Reichweite.

Im zweiten Abschnitt wurde Göppingen allerdings im gleichen Maße stärker, wie Bensheim/Auerbach nachließ: Während sich die HSG nun zahlreiche technische Fehler leistete und – wenn es denn mal zu einem Abschluss kam – auch noch eine schwache Chancenverwertung an den Tag legte, übernahm der Gast das Kommando. Aus dem 14:17 (35.) machte Frisch Auf ein 20:17 (44.). Maßgeblichen Anteil daran hatte Prudence George Kinlend, die vom 17:17 bis zum 20:17 viermal in Folge traf. Fortan verteidigte der Favorit über 22:19 (49.) bis zum 26:23 (54.) die Drei-Tore-Führung.

Die Flames gaben sich aber nicht auf: Drei Siebenmetertore von Carolin Schmele – die alle ihre neun Strafwürfe eiskalt verwandelte – sorgten für den neuerlichen 26:26-Ausgleich (57.) und die Fans in der Weststadthalle standen und feuerten ihr Team lautstark an. Lisa Friedberger zum 27:27 und Julia Maidhof 40 Sekunden vor dem Ende egalisierten noch zweimal eine Göppinger Führung. Zehn Sekunden vor dem Ende zog Frisch Auf einen Strafwurf, den Iris Guberinic über den Kopf von Jessica Kockler zum 29:28 verwandelte. Kockler hatte in der ersten Hälfte bereits zwei Siebenmeter pariert, kam für diesen alles entscheidenden Strafwurf noch einmal von der Bank, nachdem sie in Minute 40 Helen van Beurden Platz gemacht hatte, was aber chancenlos.

Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm nahm direkt noch eine Auszeit, stellte ihre Mannschaft für die verbleibenden neun Sekunden ein. Mit viel Druck wurde von der linken Rückraumposition mit einer Kreuzbewegung noch nach Rechtsaußen gespielt – aber Göppingen war aufmerksam, unterbrach die Aktion mit der Schlusssirene auf Kosten eines einfachen Freiwurfs fast von der Seitenauslinie. Carolin Schmele versuchte ihr Glück, blieb aber mit ihrem Wurf in der Gäste-Deckung hängen, die Niederlage war besiegelt.

Jetzt gehen die Flames – wie die gesamte Liga – in die Europameisterschaftspause. Weiter geht es für die HSG im Kampf um den Klassenerhalt erst am 27. Dezember mit dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen, am 29. Dezember kommt dann schon TuS Metzingen in die Weststadthalle.