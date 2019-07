Fliegende Körper und tanzende Omas

Bürstadt.Das soll erst der Anfang sein? Dieser Mittwochabend, Auftakt der 22. Gymnastica in Bürstadt, ist nur zum Warmlaufen der Gruppen vorgesehen – und alles ist noch steigerungsfähig? Unglaublich. Die TSG-Halle kocht. Die Sommersonne brennt durchs Dach, aus den Boxen hämmert Gänsehautmusik, die Leute – ob Sportler in Aktion oder Zuschauer – schwitzen, was das Zeug hält. Und überall vor, auf, hinter

