Fliegt Kahnt im Landtag aus der AfD?

Wiesbaden/Bergstraße.Der Bensheimer AfD-Landtagsabgeordnete Rolf Kahnt soll aus seiner Fraktion in Wiesbaden ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für Kahnts Fraktionskollegen Rainer Rahn. Beschlossen werden soll der Ausschluss bei einer AfD-Fraktionssitzung am 20. Oktober. Nach Angaben aus Parteikreisen haben 15 von 18 Fraktionsmitgliedern den entsprechenden Antrag unterstützt. Der Ausschluss gilt somit als sicher und hätte sofortige Wirkung. Vorgeworfen wird Kahnt und Rahn vor allem, sie seien nicht teamfähig und durch ihr Verhalten nicht in die Arbeit der Fraktion einzubinden.

Der 75 Jahre alte frühere Gymnasiallehrer Rolf Kahnt (BILD: Funck) war lange Zeit Vorsitzender der AfD im Kreis Bergstraße; in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Auf Landesebene spitzt sich um ihn und Rainer Rahn jetzt ein fraktions- und parteiinterner Streit zu, der sich seit geraumer Zeit hinzieht.

Bereits im Mai dieses Jahres hatte Rainer Rahn massive Vorwürfe gegen die eigene AfD-Fraktionsspitze im Landtag erhoben. Es sei eine Liste mit vermeintlichen Verfehlungen erstellt worden, die er und Kahnt begangen haben sollen. Die darin erhobenen Vorwürfe seien aber, so Rahn, teils „frei erfunden und völlig absurd“. Offenbar, so Rahn, sei ihm auch bewusst „hinterherspioniert“ worden: „Das erinnert mich an Stasi-Methoden.“ Die Fraktionsspitze, so Rahn im Mai, wolle alles kontrollieren und verstehe sich als Befehlsgeber. Er sei aber ein frei gewählter Abgeordneter und lasse sich wie Rolf Kahnt nichts vorschreiben.

In dem Dossier der Fraktionsspitze wurde Rahn nach eigenen Angaben etwa vorgeworfen, sich auf dem Hessenfest in der Berliner Landesvertretung von der AfD-Fraktion öffentlichkeitswirksam separiert und vorwiegend mit CDU-Politikern gesprochen zu haben. Er habe auf dem Fest mit rund 2000 Gästen auch mit Grünen-Politikern und mindestens einem Linken-Politiker gesprochen, sagte Rahn dazu. Das zeige ihm aber, „dass offenbar jemand auf mich angesetzt worden ist.“

Dass ein Dokument über das Verhalten zweier Abgeordneter angelegt worden war, hatte ebenfalls bereits im Mai ein Sprecher der hessischen AfD-Fraktion bestätigt. Die beiden Abgeordneten seien in den eigenen Reihen umstrittenen. Das Duo und die übrige Fraktion hätten sich zunehmend voneinander entfremdet. Dadurch seien Gespräche auf sachlicher Ebene immer schwieriger geworden. Als Gründe für den Streit nannte der AfD-Sprecher seinerzeit häufiges Fehlen von Kahnt und Rahn bei Fraktionssitzungen, Alleingänge bei parlamentarischen Anfragen sowie nicht abgestimmtes Abstimmungsverhalten mit anderen Fraktionen. Die Dokumentation sei für die Fraktion ein notwendiges Mittel, um eine Gesprächsgrundlage zu schaffen und eine neue Annäherung möglich zu machen – so hieß es zumindest im Mai. Gleichzeitig aber wurde schon damals nicht verschwiegen, dass die Auflistung auch Grundlage für einen Fraktionsausschluss werden könnte – zu dem es am 20. Oktober wohl auch kommen wird. hol/red/dpa

