Förderung für den Sport

Die Landesregierung setzt sich auch weiterhin für die Förderung des Sports in Hessen ein. Das betonte Innen- und Sportminister Peter Beuth anlässlich der Unterzeichnung von neuen Zuwendungsbescheiden in der Gesamthöhe von rund 6,7 Millionen Euro an hessische Sportvereine und Gemeinden. Davon fließen Mittel in Höhe von 204 650 Euro in Projekte im Kreis Bergstraße.

„Der Sport ist ein elementarer Bestandteil unserer aktiven Bürgergesellschaft in Hessen. Landesweit setzen sich Menschen in ihrer Freizeit in einem der rund 7600 Vereine für den Sport ein: Ob im Vereinsvorstand, als Übungsleiter oder ehrenamtliche Helfer.“

Vor allem für kleinere Vereine

Mit den finanziellen Zuschüssen unterstütze das Land dabei vor allem die kleineren Vereine. Von der Neuanschaffung von Sportgeräten, über die Sicherung des Trainings- und Spielbetriebs bis zur Förderung der Jugendarbeit reicht die Bandbreite der Unterstützung. Der Sportminister betonte, dass die Entwicklung des Breitensports zu den Kernaufgaben der Landesregierung zähle: „Hier liegt unser Fokus vor allem in den Bereichen Gesundheit, Integration, den sozialen Aufgaben des Sports und dem Jugendsport.“

13 Empfänger im Kreis

Unterstützt werden im Kreis Bergstraße:

die Gemeinde Fürth mit 50 000 Euro für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in der zentralen Sportanlage,

die SG Unter-Abtsteinach mit 50 000 Euro für die Sanierung des vorhandenen Kunstrasenbelages sowie Ausbesserungen des Unterbaus,

der VfL Birkenau mit 33 000 Euro für den Umbau und die Sanierung der Kabinen und sanitären Anlagen,

der SV Unter-Flockenbach mit 27 000 Euro für die energetische Sanierung der Warmwasseraufbereitung und des Flutlichts sowie mit 8000 Euro für die Sanierung des Sitzungszimmers,

der Reit- und Fahrverein Schwanheim mit 22 000 Euro für die Sanierung des Turnierabreite- und Trainingsplatzes,

der Aero-Club Heppenheim mit 8000 Euro für Instandsetzungen,

Energetische Umrüstung

die TSV Rot-Weiß Auerbach mit 3000 Euro für die energetische Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED,

der Reit- und Fahrverein Nibelungen Lindenfels mit 2000 Euro für die Erneuerung des Reithallenbodens,

die TG Bobstadt mit 500 Euro für die Teilnahme der Kinderformation „MIO“ an der Meisterschaft in Polen,

der TV Einhausen mit 300 Euro für die Förderung der Vereinsarbeit,

der Reit- und Fahrverein Jägerhof Biblis mit 300 Euro für die Ausrichtung der Hessischen Meisterschaften der Einspänner und Zweispänner,

die Sportvereinigung Nieder-Liebersbach mit 300 Euro für die Teilnahme der Ringer-Jugend an einem internationalen Turnier in Schweden und

der TTC Groß-Rohrheim mit 250 Euro für die Ausrichtung der Tischtennis Nachwuchs-Kreismeisterschaft. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.12.2018