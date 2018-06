Förderung zahlt sich für Kreis aus

Anzeige

„Während der Bundeszuschuss nur finanzschwachen Schulträgerkommunen zugutekommt, profitieren von den Landesgeldern alle Schulträger in Hessen, denn Sanierungsbedarf an Hessens Schulen gibt es unabhängig von der Finanzschwäche des Schulträgers. Der Zuschuss ist gut angelegtes Geld, welches direkt in unsere Schulen und somit für die kommende Generation investiert wird“, informiert die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland (CDU). Förderfähig sind unter anderem Investitionsmaßnahmen an Schulgebäuden, Außenanlagen oder Sporthallen, Ausstattungsinvestitionen, energetische Sanierungen, oder Investitionen in die digitale Infrastruktur.

Anmeldung bis Jahresende

„Auch der Kreis Bergstraße profitiert von dem aufgelegten Programm und kann nun Investitionen in Höhe von rund 20,64 Millionen Euro in die Schulinfrastruktur investieren“, erläutert Bauer.

„Wir würden uns freuen, wenn auch im Kreis Bergstraße die Fördermittel schnellstmöglich zum Wohle der Schüler eingesetzt werden können. Schließlich wollen wir moderne Schulen“, so Heitland.

Mit der Abwicklung der Förderanträge ist die WIBank beauftragt. Auf deren Homepage gibt es entsprechende Anmeldeformulare die dort vom jeweiligen Bürgermeister oder Landrat als Vertreter des Schulträgers bis zum Jahresende in schriftlicher und elektronischer Form eingereicht werden können.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.06.2018