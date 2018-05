Anzeige

Bergstraße.Mit einem vielfältigen Forderungskatalog beteiligt sich die CDU Bergstraße an der Aufstellung des Landtagswahlprogramms ihrer Partei in Hessen.

Die Landes-Union habe es sich zum Ziel gesetzt, dieses Programm in einem Diskussionsprozess „von unten nach oben“ zu entwickeln, so CDU-Kreisvorsitzender Dr. Michael Meister. Demgemäß waren die Gliederungen in einem frühen Stadium aufgerufen, ihre Anregungen und Vorstellungen zu formulieren und einzubringen.

Unter anderem spricht sich die Bergsträßer Union dabei auch gegen eine weitere Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten aus. Um dem schon bemerkbaren Fachkräftemangel in technisch Berufen langfristig zu begegnen, soll das Land Hessen den Aufbau von zwei MINT-Exzellenzzentren in Südhessen (Chemie, Biologie, Informatik) mit Lehrerstellen unterstützen.