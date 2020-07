Forderungen nach Fusion werden lauter

Bensheim.Wann immer in den letzten Monaten oder Jahren das Thema Fusion von Sparkassen an der Bergstraße offiziell zur Sprache kam, gab es deutliche Ansagen. In dieser Woche erst machte Verwaltungsratsvorsitzender und Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter klar, dass die Sparkasse Bensheim weiterhin eigenständig agieren könne. Größe und Geschäftsgebiet passten. Auch wenn er betonte, dass es der Anspruch der Sparkasse sei, besser zu werden, als das momentan der Fall ist. Auch den Wechsel an der Sparkassenspitze wollte Richter nicht als Gelegenheit zu einem Zusammenrücken von Sparkassen in der Region (Sparkassen Starkenburg in Heppenheim, Darmstadt) sehen.

„Fusion ist für uns kein Thema“

Da war sich Richter mit dem zum Monatsende ausscheidenden Vorstandschef Eric Tjarks einig. Der sagte Ende Februar im BA-Interview. „Wir haben deutliche Herausforderungen, aber das Herz ist gut. Wir haben Potenzial, wir können Risiken eingehen im Vergleich zu anderen Sparkassen. Deshalb schaue ich mit Optimismus in die Zukunft. Darum ist eine Fusion für uns kein Thema.“ mir

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.07.2020