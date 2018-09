Formation in freiem Fall

Heppenheim.Yasmin Schütte lebt seit 2016 in Heppenheim, ist Geschäftsführerin in Bensheim und in ihrer Freizeit seit zehn Jahren begeisterte Fallschirmspringerin. Mit ihrem ausschließlich weiblichen Team Skynamite nimmt sie im Oktober an den Weltmeisterschaften im Formationsspringen, den „World Parachuting Skydive Championships“ in Gold Coast (Australien), teil. Auf internationaler Ebene wird dies für die vier Sportlerinnen eine Premiere sein. Bei 200 Stundenkilometern im freien Fall müssen dabei in nur 35 Sekunden möglichst viele Formationen gebildet werden. red/BILD: berstermann

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.09.2018