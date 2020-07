Forsthaus einst und jetzt

Nein, unser heutiges Motiv befindet sich nicht in Hochstädten, sondern vielmehr auf Auerbacher Gemarkung direkt an der Grenze zu Hochstädten. Und so hat Claudia Sosniak das alte Foto samt Informationen zur Verfügung gestellt, die sie zuvor für die Hochstädter Stadtteildokumentation recherchiert hat. Auf Lageplänen und Karten vom Staatspark Fürstenlager aus dem 18. Jahrhundert ist an der Stelle des heutigen Forsthauses bereits ein Haus mit Nebengebäude zu erkennen.

Das erste Forsthaus wurde 1837 erbaut und gehörte zum Besitz der großherzoglichen Familie. Bergbauingenieur Wilhelm Hoffmann (1836-1903) pachtete 1865 die Gewinnungsrechte vom hessischen Forstfiskus für das kleine Marmorvorkommen in Hochstädten/Auerbach. Während seiner ersten Jahre wohnte er im Forsthaus zur Miete, bevor er mit seiner Ehefrau in die Gagelsmühle zog.

1885 durch einen Neubau ersetzt

Im Lauf der Jahre wurden mehrere Renovierungsarbeiten an dem Haus notwendig, so dass man das Forsthaus 1885 durch einen Neubau ersetzte. Um 1900 wurde das Gebäude wieder neu errichtet und bereits 1911 nahm man wieder einige Umbauarbeiten in und an dem Haus vor. Einige Revierförster bewohnten das Forsthaus in den nächsten Jahren, darunter ab 1924 der heute noch bekannte Förster Karl Brück (1875-1965) mit Familie sowie ab 1954 Konrad Schwöbel.

In den 90er Jahren wurde das Erdgeschoss des Forsthauses, aber vor allem die Remise, aufwendig von den neuen Eigentümern, dem Unternehmen Knauff KG, renoviert. Man nutzte das Haus als Tagungsort und die Remise als Showroom. Nach Auflösung des Marmoritwerkes aus wirtschaftlichen Gründen im Jahr 2008 wurde das Forsthaus mit Remise verkauft. Der Zufall will es, dass die jetzigen Besitzer so wie der frühere Mieter wieder Hoffmann heißen. Sie haben dem Haus neues Leben eingehaucht und es vollständig saniert. Das Bild von 1951 zeigt das Forsthaus noch mit gemauerter Grundstücksgrenze. tn/Bilder: Neu

