Fragen und Antworten zu den Corona-Impfungen

Der Anfang ist gemacht, seit dem Sonntag nach Weihnachten wird im Kreis Bergstraße gegen das Coronavirus geimpft. Aber wer kann sich wann und wo impfen lassen und wann öffnet das Bergsträßer Impfzentrum? Hier einige Antworten.

Können auch schon Menschen außerhalb von Pflegeheimen oder Kliniken geimpft werden?

Nein. Zwar gehören alle Pfleger und Menschen über 80 Jahre zu der Gruppe, die nach der hessischen Impfstrategie als erstes geimpft werden sollen. Weil der Impfstoff aber noch knapp ist, wurden die ersten Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen und an Mitarbeiter in bestimmten Abteilungen von Kliniken verabreicht, wie es auf der Internetseite des Landes Hessen zur Impfkoordination heißt. Das Risiko, dass ein Infektionsherd entsteht, gilt dort als am höchsten hatte auch die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz am Tag des Impfbeginns argumentiert. Wenn die Heime größtenteils „durchgeimpft“ sind und mehr Impfstoff da ist, kommen auch die anderen Vertreter der ersten Personengruppe an die Reihe. Dazu gehören auch Mitarbeiter mobiler Pflegedienste.

Wie geht es dann weiter?

Für Menschen, die zur ersten Personengruppe gehören und nicht in Heimen leben oder beschäftigt sind, sollen in den kommenden Wochen sechs Regionale Impfzentren zur Verfügung stehen, in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt.

Und wann öffnet dann das Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim?

Das wird noch ein wenig dauern und hängt von der Zufuhr des Impfstoffs ab. Der Plan des Landes ist, nach der Öffnung der sechs Regionalzentren Schritt für Schritt die anderen 22 Impfzentren hochzufahren _ auch jenes im Kreis Bergstraße. Das kann sich durchaus noch bis in den Februar ziehen. Sobald sie unter Volllast arbeiten, sollen in Bensheim 1350 Menschen pro Tag geimpft werden. Hessenweit sollen es dann 30.000 pro Tag sein.

Wann und wie kann ich mich zum Impfen anmelden?

Nach Angaben des Landes Hessen sollen sich Personen der ersten Gruppe für Impfungen zu den ersten sechs Impfzentren anmelden können, sobald die geöffnet sind.

