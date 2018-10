Fragen und Antworten zur Landtagswahl in Hessen

Bergstraße.Zehn Stunden lang, von 8 bis 18 Uhr, haben die Hessen morgen Zeit, über die neue Zusammensetzung des hessischen Landtags zu entscheiden – sofern sie nicht bereits vorher per Briefwahl abgestimmt haben. Wie schon vor fünf Jahren geht es aber nicht nur um die Wahl des Landesparlaments. Im Jahr 2013 fiel sie mit der Bundestagswahl zusammen, aus der die Große Koalition im Bund resultierte. Dieses Mal findet zeitgleich die Volksabstimmung zur Änderung der Landesverfassung statt (siehe Artikel auf der vorhergehenden Seite).

Die Wähler in Lindenfels können sogar noch ein Kreuz mehr machen als die anderen Wahlberechtigten an der Bergstraße: In der Burgstadt ist morgen Bürgermeisterwahl – wobei Amtsinhaber Michael Helbig ohne einen Gegenkandidaten antritt und sie nur mit Ja oder Nein stimmen können.

Für alle anderen geht es in erster Linie um die Frage, welches Regierungsbündnis künftig von Wiesbaden aus die Geschickte des Landes lenkt. Der BA beantwortet die wichtigsten Fragen zur Landtagswahl.

Wie läuft die Wahl ab?

Wahlberechtigt sind alle Deutschen Staatsbürger in Hessen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz im jeweiligen Wahlkreis haben.

Wie viele Stimmen haben die Wähler?

Die Wahlberechtigten haben zwei Stimmen: Die eine ist für einen der Direktkandidaten in den Wahlkreisen, die andere für die Kandidaten auf den Landeslisten der Parteien. 23 Listen sind zugelassen, es gilt, wie bei der Bundestagswahl, eine Fünfprozent-Hürde. Ob ein Kandidat ohne Direktmandat in den Landtag einzieht, entscheidet sich nach seinem Platz auf der Landesliste. Im Kreis Bergstraße gibt es zwei Wahlkreise, aus denen jeweils ein Direktkandidat gewählt werden kann: den Wahlkreis 54 Bergstraße-West und den Wahlkreis 55 Bergstraße-Ost.

Muss jeder Wähler beide Stimmen abgeben?

Nein. Wird nur eine Stimme abgeben, gilt die andere als ungültig.

Kann es zu Überhangmandaten kommen?

Ja. Erlangt eine Partei über die Direktmandate mehr Sitze, als ihr nach den Zweitstimmen zustehen würden, verbleiben diese bei der Partei, die anderen erhalten Ausgleichsmandate. Dazu würde die Zahl der Landtagsabgeordneten – derzeit 110 – erhöht.

Wer vertritt die Bergstraße derzeit im Landtag?

Bei der Wahl 2013 gelang den Christdemokraten Alexander Bauer und Peter Stephan der Einzug ins Landesparlament als Direktkandidaten sowie über die Landeslisten Karin Hartmann und Norbert Schmitt von der SPD. Hartmann und Bauer treten auch dieses Mal wieder an, während für Stephan die Zwingenbergerin Birgit Heitland die CDU vertritt und für Norbert Schmitt der neue SPD-Kreisvorsitzende Marius Schmidt seinen Hut in den Ring wirft.

Wer hat gute Chancen, dieses Mal in den hessischen Landtag einzuziehen?

Für Birgit Heitland und Alexander Bauer wäre das Direktmandat der sicherste Weg in den Landtag, auf der Landesliste der CDU stehen sie auf den Plätzen 27 und 37. Karin Hartmann hat auch über die Landesliste der SPD gute Chancen, wieder ins Parlament einzuziehen, sie liegt dort auf Platz 10, ihr Genosse Marius Schmidt hingegen nur auf Platz 43. Hoffnungen macht sich auch Rolf Kahnt von der AfD. Er steht auf Platz 15 der Liste seiner Partei. Bei einem überraschend starken Ergebnis der Rechtspopulisten könnte es für ihn reichen. Alle anderen Bergsträßer Direktkandidaten stehen entweder gar nicht oder sehr weit hinten auf den Landeslisten – somit sind ihre Chancen, Landtagsabgeordnete zu werden, sehr gering.

Was könnte sich gegenüber der Wahl vor fünf Jahren ändern?

Nach den jüngsten Umfragen wird die CDU wieder stärkste Kraft werden – wenn auch unter hohen Stimmverlusten. Prognosen sehen sie bei noch nicht einmal 30 Prozent, während es vor fünf Jahren 38,5 Prozent waren. Ob es für eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition reicht, ist trotz des Aufschwungs der Grünen ungewiss – sie liegen in den Umfragen bei um die 20 Prozent, ähnlich wie die SPD. FDP und Linke werden wohl wieder in den Landtag einziehen – wie auch erstmals die AfD, die 2013 noch an der Fünfprozent-Hürde scheiterte. Eine Große Koalition ist ebenso möglich wie ein Jamaika-Bündnis oder Rot-Rot-Grün.

Wann steht das Wahlergebnis fest?

Erste Prognosen gingen 2013 ein, kurz nach dem die Wahllokale geschlossen waren, gegen 1 Uhr nachts konnte man von einem amtlichen Endergebnis sprechen. Vieles hängt von den Wahllokalen ab.

Wann gibt es das Ergebnis zur Volksabstimmung?

Mit der Bekanntgabe des Ergebnisses über die Abstimmungen zur Verfassung dauert es mindestens bis Montagabend. Denn am Sonntag werden nur diejenigen Stimmzettel gezählt, bei denen zu allen Änderungen pauschal mit ja oder nein gestimmt wurde – alle anderen kommen erst am Montag an die Reihe.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018