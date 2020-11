Frankreich in Kanada

Bergstraße.Die kanadische Provinz Québec ist seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts geprägt vom französischen Savoir-vivre. Am Sankt-Lorenz-Strom schlägt auch heute noch das doppelte Herz der Provinz: die sehr europäisch wirkende Hauptstadt Québec City einerseits und die Millionenmetropole Montréal andererseits.

In einem Vortrag der Kreisvolkshochschule (Kvhs) nimmt der Referent, Dieter Maupai, die Teilnehmer mit auf eine frankophile Bilderreise. Der Vortrag läuft am Freitag, 4. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr in Lorsch, im Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020