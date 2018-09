Frauen-Kino auch für Männer

Bergstraße.Die Fachstelle Bildung des Evangelischen Dekanats Bergstraße setzt die Reihe der Frauen-Filme im Haus der Kirche in Heppenheim fort. Am Mittwoch (12.) , 18 Uhr, gibt es „Alles inklusive“. Die gleichnamige Filmkomödie von Doris Dörrie spielt in Südspanien. Dort führte Ingrid vor 30 Jahren ein chaotisches Hippieleben. Jetzt kehrt die gealterte 68erin als Alles-Inklusive-Touristin an diesen Ort zurück, an dem inzwischen riesige Hotelbunker und billige Diskotheken entstanden sind. Auch wenn sie ihren Urlaubsort kaum mehr wiedererkennt, muss sie sich dort mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Dabei wird es turbulent. Der Eintritt zur Filmvorführung, zu der auch Männer willkommen sind, ist frei. Um eine Spende wird gebeten. red

