Frauen-Union: Schmerse im Amt bestätigt

Bergstraße.Die Mitglieder der Bergsträßer Frauen-Union haben bei ihrer Mitgliederversammlung in Bensheim Vorsitzende Gabriele Schmerse einstimmig im Amt bestätigt.

Zu der Zusammenkunft im Hotel Felix kamen fast doppelt so viele Teilnehmerinnen wie beim Treffen im Jahr 2017, so dass der Saal zu klein wurde. Schmerse, die sich als Stadtverordnete in Lampertheim engagiert, begrüßte als Gäste die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz, die seit kurzen Landesvorsitzende der FU Hessen ist, und die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland.

In Ihrem Rechenschaftsbericht ging die Vorsitzende auf die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre ein – unter anderem auf den Besuch des Landtages, des Sternschnuppenmarktes in Wiesbaden und die Veranstaltung mit Sozialminister Stefan Grüttner. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.03.2019