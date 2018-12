Frauenhaus: Rimbacher Angebot bleibt

Bergstraße.Kreisbeigeordneter und Sozialdezernent Karsten Krug besuchte gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden des Vereins Frauenhaus Bergstraße, Christine Klein, sowie der stellvertretenden Vorsitzenden Maria Heeß die Außenberatungsstelle des Frauenhauses in Rimbach. Sie befindet sich in den Räumlichkeiten des Diakonischen Werks und bietet einmal wöchentlich – montags in der Zeit von 14 bis 15 Uhr, die Möglichkeit der direkten Beratung. Betroffene können darüber hinaus auch telefonisch Termine vereinbaren.

Ansprechpartnerin vor Ort

Vor Ort ist Natalia Sedich Ansprechpartnerin für die Frauen. Sie berichtete während des Besuches über die aktuellen Erfahrungen und Entwicklungen in der Beratungsstelle. In diesem Jahr sei die Nachfrage nach Beratung in Rimbach angestiegen, wenngleich sie im Vergleich zu anderen Angeboten in Bensheim und Lampertheim weiterhin geringer ausfalle.

Die Rimbacher Außenstelle wird bisher ausnahmslos über Landesmittel finanziert. Bei seinem Besuch übergab Krug den beiden Vorstandsvorsitzenden den Bewilligungsbescheid für die Mittel für 2019. „Mit den niederschwelligen Beratungsangeboten stellt der Verein Frauenhaus Bergstraße eine wichtige Stütze dar. Denn leider sind viel zu viele Frauen in unserer immer noch männerdominierten Gesellschaft von Gewalt betroffen“, so Karsten Krug als Fazit zum Besuch in Rimbach. Er sprach dem ehrenamtlich tätigen Vorstand des Vereins darüber hinaus seinen großen Dank aus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.12.2018