Frei reden und überzeugend wirken

Bergstraße.Um eigene Ideen, Meinungen oder Forderungen überzeugend vorzutragen, sollte man frei sprechen und formulieren können. In einem Seminar der Kreisvolkshochschule (Kvhs) üben die Teilnehmer Instrumente der Rhetorik: Atemtechnik, Stimmeinsatz, Körpersprache und Redeaufbau. Sie lernen, selbstsicher aufzutreten und ihre persönliche Selbstdarstellung sowie inhaltliche Präsentation zu verbessern. Dies alles wird im Seminar praktisch geübt und reflektiert.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 14. September, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 15. September, von 9 bis 15 Uhr im Kvhs-Schulungszentrum in Lorsch (Römerstraße 16) statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.09.2019