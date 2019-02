Freie Wähler: Jetzt springt der Landrat auf das Rad-Thema auf

Bergstraße.Echte fahrradfreundliche Mobilität rückt erst nach und nach in das öffentliche Bewusstsein. „25 Jahre lang – nämlich von 1992 bis 2016 – gab es zu diesem Thema auch bei der Kreisverwaltung in Heppenheim keinerlei nennenswerte Aktivitäten“, kritisieren die Freien Wähler im Kreis Bergstraße und erinnern an ihre Initiativen aus den Jahren 2008 bis 2011, die „allesamt ins Leere“ gelaufen seien.

Im Jahr 2016 seien es dann erneut die Freien Wähler gewesen, die aktiv wurden und einen Antrag zur Fortschreibung des Radverkehrswegeplanes im Kreistag Bergstraße einbrachten, reklamiert die Fraktion die Vaterschaft für die aktuelle Entwicklung für sich. In dem dafür federführend zuständigen Ausschuss für Regionalentwicklung und Infrastruktur habe diese Initiative die einhellige Zustimmung aller anwesenden Kreistagsmitglieder erhalten.

„Einladung wäre nett gewesen“

„Insofern hätten sich die Mitglieder des Kreistages sicher gefreut, wenn auch sie eine Einladung zur Vorstellung der Projektarbeit des mit dem Radverkehrskonzept beauftragten Planungsbüros RVK erhalten hätten“, kritisiert Walter Öhlenschläger, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Bergstraße (BILD: Funck, einmal mehr die Vorgehensweise des Landrates.

„Es ist ja noch halbwegs nachvollziehbar, dass wir dem Landrat bei der Lighthouse-Affäre sozusagen die Würmer aus der Nase ziehen mussten. Wer gibt schon gerne sich wiederholende Fehler und Peinlichkeit vor der Öffentlichkeit zu. Weshalb nun allerdings die Kreistagsmitglieder hinsichtlich der Veröffentlichung des Sachstandes zum Radverkehrskonzept ausgeschlossen werden, ist absolut nicht mehr nachzuvollziehen“, führt Walter Öhlenschläger weiter aus. „Oder geht es ganz einfach darum, dass sich der Landrat an die Spitze derer setzen will, die sich angeblich ja schon immer für den Radverkehr eingesetzt haben?“, fragen die Freien Wähler.

Werbewirksame Präsentation

Myriam Lindner, Kreistagsabgeordnete der Freien Wähler aus Birkenau, erinnert daran, dass eine weitere Freie-Wähler-Initiative zur Schaffung sicherer Radwege bei der Beratung im Kreistag noch als Ortsbeirats-Thema belächelt und abgelehnt wurde. Nun plötzlich tauche aber genau die gleiche Sache als Bestandteil der Landrats-Internetplattform „Vision Bergstraße“ auf und Landrat Engelhardt präsentiere sich werbewirksam in einem Video als erster Radfahrer des Kreises.

„Wir freuen uns, wenn sich der Landrat gemeinsam mit Kreisausschuss und Kreistag nachhaltig für das Thema Radfahren im Kreis Bergstraße einsetzt und es nicht nur um kurzfristige Publicity unter dem Motto geht: Jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf – Hauptsache in der Presse.“

Weit mehr als Tourismus

Wer beim Thema Radfahren nur an den Tourismus denke, der springe nach Überzeugung der Freien Wähler eindeutig zu kurz. Es gehe auch um das Radfahren zur Schule, zum Arbeitsplatz, in die Nachbargemeinde zum Einkaufen oder zu Behörden. Genau an dieser Stelle setze das Prädikat „fahrradfreundliche Kommune“ an. Auch der Kreis Bergstraße müsse sich dazu öffnen, wie es viele Landkreise in Bayern oder in Baden-Württemberg bereits seit langer Zeit machen. Von den Kreisbehörden initiierte Projekte, wie zum Beispiel die fahrradfreundliche Schule, der fahrradfreundliche Arbeitgeber, Abstimmung von Radverkehr und ÖPNV, Verknüpfung von Alltagsradverkehr mit dem touristischen Radverkehr wären dazu beispielhafte Ansätze.

Genau vor diesem Hintergrund haben die Freien Wähler beantragt, dass sich der Kreis Bergstraße künftig als „fahrradfreundlicher Landkreis“ präsentiert und die verschiedenen Projekte rund ums Radfahren besser gefördert werden. Außerdem soll sich der Kreisausschuss bei der Landesregierung dafür einsetzen, dass das Prädikat „fahrradfreundliche Kommune“ auch für Hessen eingerichtet und die Städte und Gemeinden stärker unterstützt werden. red

