Freie Wähler monieren „Stillstand“ bei den Radwegen

Bergstraße.Die Freien Wähler im Kreis Bergstraße vermissen eine Weiterentwicklung beim Radwegekonzept des Kreises Bergstraße und sehen im Vergleich zu anderen Landkreisen hierzulande einen „erheblichen Nachholbedarf“ im Blick auf eine Verbesserung der Radwege für den Alltagsverkehr.

Dabei geht es den Freien Wählern sowohl um die Sanierung und Verkehrssicherung bestehender Radwege als auch um den Neubau. Darüber könne auch nicht der Beschluss zur Förderung eines Radschnellverbindung Darmstadt-Rhein-Neckar hinwegtäuschen, der bei der vergangenen Kreistagsitzung in Sekundenschnelle abgestimmt war.

25 Jahre lang – nämlich von 1992 bis 2016 – hätten sich weder Kreisverwaltung noch der Kreistag ernsthaft für die Radwege im Kreis Bergstraße interessiert, heißt es in einer Mitteilung der Freien Wähler. Verschiedene lokale Einzelmaßnahmen könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass niemand an einer Fortschreibung des Radwegkonzeptes arbeitete. „Im Gegenteil: Mehrere Initiativen der Freien Wähler im Kreistag wurden jeweils mit großer Mehrheit abgelehnt.“

Erst der neuerliche Antrag der Fraktion aus dem November 2016 schaffte es schließlich, die Verwaltung und den Kreistag zu überzeugen. Am 14. Februar vergangenen Jahres gab der Landrat dann endlich den Startschuss für eine vierwöchige Bürgerbeteiligung, skizzieren die Freien Wähler den zeitlichen Ablauf und fahren fort: „Die Vorstellung der eingegangenen Vorschläge erfolgte im Mai 2019 in Lorsch. Damals wurde verkündet, dass das Radwegekonzept im Dezember des gleichen Jahres vorgestellt werde. Weder der Kreistag Bergstraße noch der Fachausschuss oder die Fraktion der Freien Wähler haben etwas von dieser Vorstellung gehört oder gesehen. Am 16. Januar 2020 saß die Steuerungsgruppe zum Radwegkonzept zusammen und am 27. Januar trafen sich die Vertreter der an diesem Projekt beteiligten Kommunen zu einem Workshop. Auch über diese Treffen beziehungsweise über die dabei erzielten Ergebnisse erfolgte keine Information an den Kreistag oder an die Fraktionen. Im April sollte im Ausschuss für Regionalentwicklung, Infrastruktur und Nachhaltigkeit über den Sachstand berichtet und in der folgenden Kreistagsitzung darüber abgestimmt werden.“ Diese Sitzungen fielen bekanntlich der Corona-Pandemie zum Opfer. Weshalb nun aber auch im Ausschuss am 25. Juni keine Vorstellung des Konzeptes erfolgte und es das Radwegkonzept auch nicht auf die Tagesordnung des Kreistages am 29. Juni schaffte, sei für die Freien Wähler „nicht mehr nachvollziehbar“.

„Wer sich seit dem Antrag der Freien Wähler im Jahr 2016 so oft mit dem Fahrrad ablichten lässt wie unser Landrat, dem sollte mehr an frühzeitiger Information und Beteiligung der im Kreistag vertretenen Fraktionen gelegen sein“, zieht Walter Öhlenschläger, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag Bergstraße, eine kritische Bilanz zum Sachstand des Radwegkonzeptes für den Kreis Bergstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.07.2020