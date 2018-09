Freiwilligendienst wichtig für Gesellschaft

Bergstraße.Bei seinem Besuch im Haus am Maiberg plädierte der SPD-Landtagskandidat Marius Schmidt (Wahlkreis Bergstraße West) dafür, gesellschaftliches Engagement über ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr zu stärken und auszubauen. Die Teilnahme an solchen Projekten sei eine Bereicherung für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft, sagte Schmidt in Heppenheim.

In der Akademie für

...