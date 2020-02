Freude über mehr Steuermittel für den Nahverkehr

Bergstraße.„Wir stärken den ÖPNV und öffentlichen Fernverkehr und fördern damit klimafreundliche Mobilität und Teilhabe der Menschen“, begrüßen die Bergsträßer Bundestagsabgeordnete und Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz und der Verkehrsdezernent im Kreis Bergstraße Karsten Krug die Reform des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, die im Deutschen Bundestag beschlossen wurde. Damit verdreifachen sich in dieser Legislaturperiode die Finanzhilfen des Bundes an die Länder für Investitionen in neue Infrastruktur.

Auch wird nun unter anderem die Reaktivierung von stillgelegten Schienenstrecken und die Grunderneuerung von bestehenden Infrastrukturen ermöglicht. Dies wird vom Verkehrsdezernenten im Kreis Bergstraße ausdrücklich begrüßt.

Ab 2021 stehen dann jährlich eine Milliarde Euro für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden zur Verfügung. Im Jahr 2025 wird der Etat sogar auf zwei Milliarden Euro anwachsen und ab 2026 jährlich um 1,8 Prozent erhöht. „Damit stellt der Bund den Ländern und Kommunen in den kommenden sechs Jahren 4,6 Milliarden Euro zusätzlich für die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung“, so Lambrecht.

„Die zusätzlichen Fördermittel helfen uns dabei, einzelne konkrete Maßnahmen – wie Ausbau der Infrastruktur, Einsatz alternativer Antriebsformen, tarifliche Verbesserungen und Verdichtung von Angeboten auf Schiene und Straße – nicht nur zu planen, sondern auch konkret umzusetzen“, ergänzt Krug.

Im Rahmen des Klimapaketes wurde, neben verschiedenen anderen Maßnahmen, auch die Erhöhung und Dynamisierung der Regionalisierungsmittel beschlossen. Durch die zusätzlichen 5,25 Milliarden Euro, die der Bund den Ländern bis einschließlich 2031 zur Verfügung stellt, soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver werden.

„Ein besseres Nahverkehrsangebot ermöglicht bessere Mobilität und Teilhabe und schützt das Klima. Diesen Weg werden wir weiter gehen“, erklärt Lambrecht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.02.2020