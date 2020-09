Freude übers Geburtshaus

Bergstraße.Im Frühjahr 2017 brachte die Kreistagsfraktion der Freien Wähler Bergstraße einen Antrag zur Unterstützung der Hebammen im Kreisgebiete ein. Aufgrund behördlicher Vorgaben hatte sich die finanzielle und haftungsrechtliche Situation der Geburtshelferinnen bis dahin von Jahr zu Jahr weiter zugespitzt. Insofern sahen die Freien Wähler sowohl die Zukunftsfähigkeit des Berufes der Hebammen, aber auch das Angebot möglichst wohnortnaher Entbindungen in Gefahr. „Das ist Bundespolitik und nicht Aufgabe des Kreistages Bergstraße“, lautete damals eine der ersten Kritiken, die uns entgegnet wurde, erinnert sich Kreisvorsitzender Walter Öhlenschläger. Ob die finanzielle und haftungsrechtliche Absicherung der Geburtshelferinnen mittlerweile dauerhaft und zukunftsfähig gelöst wurde, werde von Fachleuten weiterhin angezweifelt.

Umso mehr freuen sich die Freien Wähler, dass mit dem Geburtshaus in Bensheim ein „wichtiger Beitrag“ geleistet wird, das Angebot wohnortnaher, vielfältiger Geburtsmöglichkeiten zu erhalten beziehungsweise zu verbessern. Ausdrücklich danken wir an dieser Stelle der Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz, die Wort gehalten und sich für die Hebammen im Kreis sowie für das Geburtshaus in Bensheim stark gemacht hat“, so Öhlenschläger. red

