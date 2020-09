Hessenwetter.Zum Wochenende zeigt sich das Wetter in Hessen trocken und überwiegend freundlich. Bei Temperaturen von 22 bis 25 Grad wird es am Freitag sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht bringt Luft aus Skandinavien dann Abkühlung: auf 10 bis 6 Grad. In Nordhessen fallen die Temperaturen auf 6 bis 2 Grad. Örtlich könne es Bodenfrost geben, hieß es.

