Bergstraße.Deutschland und Frankreich spielten in der europäischen Geschichte immer eine besondere Rolle. Nach den Verheerungen zweier Weltkriege lag die Beziehung am Boden, entwickelte sich aber ab 1949 in wenigen Jahren zu einer Freundschaft, die im Élysée-Vertrag von 1963 besiegelt wurde.

Wie kam es zu dieser erstaunlichen Entwicklung? Dieser spannenden Frage geht der Referent, Dr. Reinhard Schreiner, in seinem Vortrag bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) nach. Dabei nimmt er Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Robert Schuman und Jean Monnet unter die Lupe, die schon früh erkannten, dass die deutsch-französische Freundschaft für Europa unverzichtbar ist.

Der Vortrag findet morgen (Mittwoch) von 18.30 bis 20 Uhr im alten Rathaus in Birkenau statt – in Kooperation mit dem Partnerschaftsverein Birkenau La Rochefoucauld. Einlass ist ab 18 Uhr. red