„Fridays for Future“ setzt Kundgebungen in Bensheim fort

Bergstraße/Bensheim.Corona-bedingte Einschränkungen und Abiturprüfungen haben bei der Bensheimer „Fridays for Future“-Bewegung für eine Pause gesorgt – zumindest, was die sichtbare Präsenz in der Stadt angeht. Online waren die jungen Leute auch in den zurückliegenden Wochen aktiv. Und jetzt sind sie auch wieder in der Stadt zu sehen: Für den späten Freitagnachmittag war zu einer Kundgebung auf dem Bensheimer Marktplatz aufgerufen.

Die Runde derer, die sich bei hochsommerlicher Hitze im Schatten der großen Bäume versammelten, war zwar überschaubar, doch die Initiatoren zogen zufrieden Bilanz. Ihnen ging es darum, Flagge zu zeigen. Mit dabei waren auch Netzwerkpartner. Zentrales Thema war die geplante Rodung des Dannenröder Waldes in Mittelhessen. Der 100 Hektar große Mischwald soll einer Autobahn weichen. Bei der Kundgebung wurden die Bedeutung des Forstes an dieser Stelle und die Bedeutung von Bäumen in ihrer Gesamtheit für das Klima skizziert. Dazu gab es mehrere Ansprachen.

In den kommenden Monaten will die Bensheimer „Fridays for Future“-Bewegung weitere öffentliche Kundengebunden organisieren, um dem Thema Klimaschutz Nachdruck zu verleihen und eine entsprechende Plattform zu geben. Angesprochen sind Interessierte aus der gesamten Region. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.08.2020