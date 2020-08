Friedensspaziergang am Antikriegstag

Bergstraße.„Nie wieder Krieg! In die Zukunft investieren statt aufrüsten!“ Unter diesem Motto findet am Dienstag, 1. September, dem traditionellen Antikriegstag, von 17.30 bis 19 Uhr ein Friedensspaziergang vom Rathaus bis zum Marktplatz. Dazu auf rufen der DGB Bergstraße, die DGB-Jugend Bergstraße, die Initiative „Vielfalt. Jetzt!“ (ehemals: Initiative gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Kreis Bergstraße), die GEW Bergstraße, Attac Bergstraße und das Klimabündnis Bergstraße. Das Bündnis fordert, in Bildung, Gesundheit, Soziales und Klimaschutz zu investieren statt aufzurüsten. Die Bevölkerung ist herzlich zur Teilnahme eingeladen. Beif der Kundgebung sind die Corona-bedingten Gesundheitsschutzmaßnahmen und das Abstandsgebot einzuhalten.

In dem Aufruf heißt es: „Wir erleben eine massive Steigerung der Militärausgaben und einen neuen nuklearen Rüstungswettlauf. Für Rüstung und Militär wird so viel Geld ausgegeben wie nie zuvor. Es ist höchste Zeit, den Rüstungswahnsinn zu stoppen und für Frieden und Abrüstung auf die Straße zu gehen! Wir fordern gerade jetzt Investitionen in gute Bildung und Ausbildung, in systemrelevante Infrastruktur wie Gesundheit und Pflege und in den Klimaschutz. Wir befinden uns in turbulenten Zeiten, sei es mit Blick auf die Corona-Krise oder die weiter voranschreitende ökologische Klimakrise. Gerade deshalb sind Investitionen so dringend notwendig“. zg

