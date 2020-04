Frisch und köstlich statt fad aus der Dose

Bergstraße.Plötzlich war alles anders: Das Leben spielt sich überwiegend in den eigenen vier Wänden ab, und damit auch das Essen. Lecker soll es sein, nicht zu aufwendig und vielleicht auch ein bisschen gesund. Wie das geht, weiß Boris Bornhorst: Der Küchenmeister kennt tolle Alternativen abseits von Ravioli und Dosensuppe, mit Zutaten, die man gut lagern kann.

Mediterran oder orientalisch

Ein Beispiel? „Kichererbsenragout mit verschiedenem Gemüse“, schlägt der Bensheimer vor. Dafür werden die Kichererbsen leicht angeschmort, dann kommt das Gemüse dazu. Der Clou sind die Gewürze: Mit Rosmarin, Thymian, Knoblauch und Majoran wird es mediterran, mit Curry, Kardamom, Chili und der indischen Gewürzmischung Garam Masala orientalisch. Ein Rezeptvorschlag dazu findet sich auf dieser Seite.

Dahinter steckt ein Prinzip, mit dem man gut durch die gesamte Corona-Zeit kommt: Ein Vorrat an Lebensmitteln, die sich lange halten, wird kombiniert mit frischen Zutaten. Gut aufheben lassen sich zum Beispiel:

Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen, Linsen oder Kichererbsen

Winter- und Wurzelgemüse wie Kohl, Möhren, Rote Beete oder Knollensellerie

Kartoffeln

Getreide wie Polenta und Couscous

Quinoa

verschiedene Reissorten, etwa für Risotto oder Milchreis

verschiedene Mehlsorten

Nüssen wie Mandeln oder Walnüsse

Samen wie Sesam oder Leinsamen

Bewusst einkaufen, nicht horten

All diese Lebensmittel sind nicht nur lange haltbar, „sie sind auch in schwierigen Zeiten schnell zubereitet“, sagt Bornhorst. Nach Lust und Laune kann man sie mit frischen Zutaten kombinieren und so täglich gesunde Mahlzeiten auf den Tisch bringen, lautet das Konzept des Küchenmeisters. „Dafür sollte man sich mit frischem Gemüse eindecken, wenn man die Möglichkeit hat“, rät Boris Bornhorst. „Das Ziel sollte lauten, bewusst einzukaufen und nicht Lebensmittel zu horten, mit denen man nichts anfangen kann.“

Beim Kochen gilt es dann, möglichst viele Vitamine und andere Inhaltsstoffe zu erhalten, sprich: „Schonend garen und nicht totkochen.“ Kindern schmecken zum Beispiel Kartoffel- oder Zucchinipuffer, Wraps mit Guacamole oder selbst gemachte Nudeln. „Das sind ganz einfache Dinge, bei denen sie selbst mitkochen können“, rät der 41-Jährige.

Wenn die Bewegung fehlt

Wenn sonst nicht mehr viel geht, ist Essen ein passabler Zeitvertreib. Nicht umsonst geistert der Spruch „Wie lange bist schon in Quarantäne? 10 Kilo!“ gerade durchs Internet. „Deshalb sollte man im Home Office seinen Energiehaushalt im Auge behalten und das Essverhalten dem Bewegungsverhalten anpassen. Man bewegt sich einfach weniger“, meint der Experte. Er empfiehlt eine leichte Kost über den Tag hinweg.

Dazu zählen viel Obst und Gemüse, Kohlenhydrate, Vollkornprodukte und ungehärtete Pflanzenfette wie Raps- oder Olivenöl und wenig tierische Produkte, Weißmehl und gehärtete Fette. „An den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hat sich auch in der Corona-Krise nicht viel geändert. Es ist wichtig, das Immunsystem fit zu halten und sich ausgewogen zu ernähren“, sagt der Küchenmeister.

Ein guter Anhaltspunkt dafür ist der Grundsatz „Fünf am Tag“. Gemeint sind fünf Portionen Obst und Gemüse. „Damit habe ich den ganzen Tag über einen guten Energiehaushalt“, sagt Boris Bornhorst.

Ist die Zeit fürs Kochen zwischen Home Office und Kinderbetreuung knapp, empfiehlt der Kochlehrer, Gerichte vorzubereiten: „Kartoffelpuffer, Eintopf oder Suppe kann man sehr gut auf Vorrat zubereiten, einfrieren und bis zu drei Monate aufbewahren“, sagt er. Und wenn’s mal richtig schnell gehen muss, lassen sich sogar Dosensuppe und Fertiggerichte gesund aufwerten: „Man kann auch mit Konserven und Tiefkühlkost arbeiten und trotzdem vitaminreich essen. Zum Beispiel Linsensuppe aus der Dose mit frischem Gemüse“, schlägt Bornhorst vor. Aber: „Das sollte nur im Notfall auf den Tisch kommen, nicht als tägliches Essen.“

Auch die Optik ist entscheidend

Und wenn gar nichts mehr geht und die Laune im Keller ist? Dann empfiehlt der Koch ein geschichtetes Möhrenmüsli mit karamellisierten Haferflocken als Gute-Laune-Gericht. Auch dieses Rezept ist auf dieser Seite zu finden. Außerdem: „Gutes Essen macht gute Laune, wenn es gut gewürzt ist. Muskat, Zimt, Ingwer, Kardamom und Knoblauch zum Beispiel geben ein gutes Aroma.“ Und auch die Optik mischt mit: Für Kinder empfiehlt der Chef zum Beispiel Gurkenschiffchen.

