Frischer Weißburgunder im neuen Glas

Bergstraße.Auf das abwechslungsreiche Vereinsleben des vergangenen Kalenderjahres blickte Vorsitzender Roland Turowski am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung der Weingilde Bergstraße zurück. Im Schönberger Haus am Dorfplatz erinnerte er unter anderem an die Auswahl des neuen Verkostungsglases für die 50 Vereinsmitglieder. Nach sorgfältiger sensorischer Bewertung war die Entscheidung für ein Glas gefallen, das für Rotweine ebenso geeignet ist wie für Weißweine und nun bei den Weinproben bei allen Mitgliedern einheitliche Voraussetzungen für die Bewertung der Weine schafft. Zuvor hatten sie ihre teilweise sehr unterschiedlichen eigenen Gläser zu den Proben mitgebracht.

Weinbau und Gewässerschutz

Sehr zufrieden zeigte sich der Vorstand über die Entwicklung der Pressearbeit durch Winfried Christ. Allerdings treten mitunter Konflikte auf zwischen dem Bestreben, die Weingilde bekannt zu machen und auch externe Gäste zu den Proben einzuladen, und dem mitunter beschränkten Platzangebot. Die Einhaltung der Anmeldefrist durch die Mitglieder sei daher umso wichtiger, appellierte Turowski. Seit 2017 wird der Wappensaal im „Dalberger Hof“ für die Veranstaltungen der Weingilde genutzt. Die Atmosphäre dort wird als großzügig und angenehm empfunden und der Verein hofft, den Wappensaal auch unter den künftigen Pächtern weiter buchen zu können.

Bei den Veranstaltungen der Weingilde im Jahr 2018 ging es nicht nur um Weinproben, sondern – in Zusammenarbeit mit dem Weingut Simon-Bürkle und der Hochschule Geisenheim beim Bergsträßer Weinfrühling – auch um Weinbau und Gewässerschutz. Bei den Verkostungen, die von Mitgliedern vorbereitet und organisiert wurden, wurden die Weinregionen Chablis, Chianti Classico und südliche Toskana vorgestellt, außerdem gab es eine Probe zum Thema Gemischter Satz und das Sensorik-Seminar „Weine vom Escherndorfer Lump“.

Als bemerkenswert rief Turowski die Verkostung der „Orange“-Weine im November in Erinnerung, mit der die Weingilde sich exzellent auf die neuen Themen Naturwein und Oxidation der Maische während der Gärung eingestimmt habe. Solcherart die Neugier zu bewahren, gelte es auch in Zukunft. Die nächste Weinprobe soll am 12. April stattfinden. Dann wird es um Weine von der Südinsel Neuseelands gehen. Mit der Frage „Welches Wasser passt zu welchem Wein?“ wird sich die Weingilde am 10. Mai im Rahmen des Bergsträßer Weinfrühlings auseinandersetzen. In Erscheinung treten möchte der Verein auch mit einem Textbeitrag zum Winzerfest. Dabei soll es um Burgunderweine der Bergstraße gehen.

Festliche Weinprobe

Rechner Achim Weidmann hatte in seiner Bilanz von keinen größeren Kontobewegungen zu berichten, die Kassenprüfer Udo Czibull und Jürgen Kotrade bescheinigten ihm eine vorbildliche Kassenführung. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Usus bei den Mitgliederversammlungen der Weingilde Bergstraße ist eine an den Bericht des Vorstands anschließende festliche Weinprobe. Ins Glas kamen diesmal vier Weißburgunder: zwei von der Bergstraße – Zwingenberger Steingeröll 2017 vom Weingut Simon-Bürkle und Auerbacher Fürstenlager 2016 vom Weingut Schloss Schönberg – und zwei aus der Pfalz, Weißer Burgunder 2017 vom Weingut Bassermann-Jordan und Burrweiler Schlossgarten 2016 vom Weingut Meßmer. Bei der Bewertung durch die Mitglieder wurden die Pfälzer durchweg als extraktreicher empfunden, die Bergsträßer, vor allem der Zwingenberger Steingeröll, im Gegensatz dazu als schlanker und frischer.

Die größten Unterschiede gab es bei der geschmacklichen Bewertung des naturvergorenen, unfiltrierten Weißburgunders von Schloss Schönberg mit beachtlich geringer Restsüße von 0,9 Gramm pro Liter. Während auf der einen Seite ein störender Lösemittelton festgestellt und Unverständnis über den Ausbau im Barrique geäußert wurde, freute sich die andere Seite über einen tollen, spannenden Wein.

