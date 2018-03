Anzeige

Bergstraße.Beim Blick aufs Thermometer möchte man es kaum glauben, doch ein weiterer Blick auf den Kalender bestätigt es. Der Frühling hat begonnen. Zum Wochenende hin sollen die Minusgrade endlich Geschichte sein – und dann kommt das Frühlingsfest des Naturschutzzentrums Bergstraße (NZB) in der Reihe „BA Natürlich“ an diesem Sonntag (25.) in der Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr gerade zum richtigen Zeitpunkt, um Hoffnungen auf die grüne Jahreszeit zu wecken.

„Hoffentlich ist der Winter bald Schnee von gestern“, schreibt auch das NZB in seiner Einladung und fährt fort: „Was ist aus den zarten Knospen geworden, die sich bereits an vielen Mandelbäumen, Sträuchern und Frühlingsblühern zeigten? Sind sie dem Frost der kalten Nächte zum Opfer gefallen? Wir lassen uns nicht beirren. Spätestens mit unserem Frühlingsfest wollen wir dem Winter zeigen, dass es nun höchste Zeit ist, sich zu verabschieden.“

Angebote für groß und klein

Experten zeigen zum Beispiel erste Wildkräuter und Wildpflanzen, verbunden mit Informationen für deren Nutzung. Frösche, Kröten und Molche, die sich durch die milderen Temperaturen der Nacht bereits vor Wochen auf den Weg zu ihren Laichgewässern gemacht haben und die temporär zurzeit noch in Aquarien für Interessierte bereitgehalten werden, sind am Sonntag sicher auch eine Attraktion.