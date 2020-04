Fünf neue Infektionsfälle am Karfreitag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es fünf neue Infektionsfälle. Insgesamt seien damit 261 Fälle bekannt, schreibt die Kreisverwaltung. Neue Fälle wurden aus Fürth, Heppenheim, Hirschhorn, Rimbach und Viernheim gemeldet. Zwölf Patienten lägen im Krankenhaus. Zur Zahl der Genesenen macht der Kreis keine Angaben. Gestern hatte sie bei 121 gelegen.

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt auch in Hessen weiter an. Mittlerweile haben sich 5677 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte (Stand: 14.30 Uhr). Das sind 239 mehr als am Vortag. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg im gleichen Zeitraum um neun auf 112.

In Deutschland sind bis Freitagnachmittag mindestens 116.304 Infektionen registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 111.100 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Mindestens 2459 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 2223). Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 49.900 Menschen die Infektion überstanden. dpa/tm