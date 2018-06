Anzeige

Lorsch.Zum sechsten Mal steigt in Lorsch das Birkengarten-Festival. Morgen (27.) beginnt das abwechslungsreiche Programm, das in diesem Jahr noch verlängert wurde und nun fünf Veranstaltungstage umfasst.

Bei freiem Eintritt können sich Besucher bis einschließlich zum 1. Juli auf jede Menge Live-Musik freuen. Harry Hegenbarth holt mit Showmaker Entertainment Künstler unterschiedlicher Stilrichtungen nach Lorsch. Das Birkengarten-Festival versteht sich als besonders familienfreundliches Open-Air, für die jüngsten Gäste gibt es deshalb von Freitag bis Sonntag parallel zum Bühnenprogramm auch Mitmach-Aktionen. Zum Auftakt morgen um 15 Uhr wird Clown Otsch das Publikum begrüßen.

Das Festival bietet Feuerjonglage, Kinder-Varieté und bezaubert seine Fans abends mit stimmungsvollen Illuminationen. An gute Verpflegungsmöglichkeiten für die Besucher haben die Veranstalter gedacht – und natürlich auch an ein Public Viewing am Mittwoch, wenn die deutsche Fußball-Nationalelf gegen Südkorea antritt. sch