Lorsch.Der Aufbau lief gestern in vollen Zügen (Foto oben), heute geht es los: Mit einem fünftägigen Open-Air-Festival feiert das Bensheimer Musiktheater Rex sein 20-jähriges Bestehen. Dass die Geburtstagsveranstaltung nicht in Bensheim, sondern am Kloster in Lorsch stattfindet, ist auch eine – kurzzeitige – Rückkehr zu den Anfängen. Schließlich war das Rex lange Zeit im ehemaligen Kino in der Lorscher Innenstadt beheimatet, bevor es dann nach Bensheim umzog. Zu erleben sind bei dem Festival Beatrice Egli & Band, Suzi Quatro, Gregor Meyle & Band, Michael Patrick Kelly & Band sowie die Rammstein-Coverband Völkerball. hol (BILD: neu)