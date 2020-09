Fünf Verletzte bei Autounfall

Griesheim.Beim Zusammenstoß zweier Autos in Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) sind gestern Abend fünf Menschen verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer kam nach Polizeiangaben in einer langgezogenen Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn mit seinem Wagen ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Wahrscheinlich sei er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen, erklärte die Polizei. Ein entgegenkommendes Auto fuhr frontal in die Beifahrerseite des Wagens.

Die 16-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Auch die drei Mitfahrer auf der Rückbank im Alter von 16 und 17 Jahren wurden verletzt. Der 43 Jahre alte Fahrer des anderen Autos musste an der Unfallstelle ebenfalls von einem Notarzt versorgt werden. Neben zwei Notärzten waren sechs Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Der 19-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Ihn erwarte ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden an beiden Autos wurde auf 40.000 Euro geschätzt.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 27.09.2020